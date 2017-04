Kidsweekend 2017 in Bütschwil

Das Kidsweekend startete schon früh am Samstagmorgen, den 1. April. Mit dem Car fuhren wir nach Bütschwil im Kanton St. Gallen. Dort angekommen, bezogen wir unsere Zimmer in der Unterkunft und fingen sofort mit unserem Turnprogramm an. Die 66 Kinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt und übten jeweils für ihre Sportart. Dank schönem Wetter konnten wir auch draussen trainieren. Nach dem Training gingen wir ins Hallenbad, das ebenfalls zu unserer grosszügigen Sportanlage gehörte. Hungrig vom Plantschen assen wir gemeinsam Znacht in der Badi. Als Abendprogramm machten wir ein Spieleabend und einige Aprilscherze folgten durch den ganzen Abend. Die grossen Mädchen konnten dann nicht gleich einschlafen, dafür weckten die kleinen Mädchen alle am frühen Morgen! Nach dem Zmorgen wurden die Kinder wieder in Gruppen aufgeteilt, um weiter zu trainieren. Die Mädchenriege bereitete einen Tanz vor, den sie nachher den anderen Turnerinnen vorzeigten. Die Geräteturnerinnen zeigten dafür ihre Stufenbarren-Nummer vor, die sie auch am Turnfest vorführen werden. Nach dem Zmittag-Ässe draussen wurde schon bald alles aufgeräumt und gepackt und noch ein bisschen draussen gespielt. Dann war das Kidsweekend leider schon bald vorbei und wir fuhren mit dem Car wieder nach Hause, wo schon freudig die Eltern auf ihre Kinder warteten.

Tamara Malacrida