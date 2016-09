Am Samstag, 3. September 2016 hat die MG Unterentfelden nach 2003 und 2009 bereits zum dritten Mal an der Solothurn Marching Parade teilgenommen. Der Blasmusikanlass wurde dieses Jahr bereits zum 7. Mal in der malerischen Solothurner Altstadt durchgeführt.

Bei wunderschönem Spätsommerwetter sind in der Hauptgasse vor der St. Ursen-Kathedrale folgende 5 Musikkorps im Wettbewerb gegeneinander angetreten: Showband.ch, Musikverein Sattel (SZ), Musikverein Steffisburg (BE), Musikgesellschaft Unterentfelden und die Paradeband.ch (SO).

Die MG Unterentfelden hat mit ihren vom Ehrendirigenten Daniel Willi perfekt auf die Wettbewerbsstrecke abgestimmten Evolutionen zu "Just a gigolo", "Seven Nation Army", "Thriller" und "Gala-Abend" das Publikum und die beiden Juroren gleichermassen begeistert und wurde zur grossen Freude der Unterentfelder Musikantinnen und Musikanten und ihrer mitgereisten Fans mit dem tollen 2. Rang und einem schönen Preisgeld belohnt. Geschlagen geben musste sich die MGUE nur von der Paradeband.ch, einer Formation, welche ausschliesslich Parademusikauftritte bestreitet. Im 3. Rang klassierte sich die Showband.ch, notabene ebenfalls eine reine Parademusikformation. Mit diesem schönen Erfolg hat die MGUE ihr Paradmusik-Palmares eindrücklich erweitert und sich bei jeder Teilnahme in Solothurn auf dem Podest platziert (2003 und 2009 jeweils im 3. Rang). bau