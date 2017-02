Die jährliche Generalversammlung des Katholischen Frauenvereins Brugg KFV stand ganz im Zeichen der Wahlen und einiger Neuerungen.

Rund 80 Mitglieder und Gäste trotzten der Winterkälte und folgten der Einladung des Katholischen Frauenvereins Brugg zur 110. Generalversammlung ins Pfarreizentrum Brugg. Zum Auftakt sang der aramäische Chor Gebenstorf das Vater Unser in aramäischer Sprache.



Seit einem Jahr teilen sich Sabine Gäumann und Hanni Geissmann den Vereinsvorsitz. Diese Regelung, ursprünglich dem Personalnotstand im Vorstand geschuldet, habe sich als effektiv und gewinnbringend erwiesen, sagte Co-Präsidentin Sabine Gäumann im Rückblick und dankte Hanni Geissmann für die Zusammenarbeit. Es sei daraus eine schöne Freundschaft entstanden.

Als Tagespräsidentin leitete Beatrice Rüssli, die vor einem Jahr als Präsidentin des KFV zurückgetreten war, die Erneuerungswahl des Vorstandes. Sabine Gäumann, Hanni Geissmann sowie Hedy Wittweiler wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu wurden Sue Gebard und Ursula Hartmann in den Vorstand gewählt. Letztere ersetzt Irma Raich, die nach 13 Jahren als Vereinskassierin an diesem Abend zurücktrat. Für ihren unermüdlichen Einsatz in allen Bereichen der Vereinsarbeit waren Irma Raich der Dankesapplaus ebenso sicher wie die herzlichen Abschiedsworte von Co-Präsidentin Hanni Geissmann.



Das Jahresprogramm 2017 sieht traditionelle Anlässe vor wie das Spaghettiessen am 4. April und den Tagesausflug 31. August, der diesmal in die Ostschweiz führt. Als nächstes steht die Betriebsbesichtigung der KVA Turgi am 21. Februar auf dem Programm. Einzelheiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich wie immer im «Horizonte» sowie auf der Homepage des KFV (www.kfvbrugg.ch). Diese wurde komplett überarbeitet und informiert nun mit einem frischen und ansprechenden Auftritt über alle Vereinsaktivitäten und Anlässe. Dort sind auch die Daten zu den monatlichen Wanderungen mit Susanne Mazenauer aufgeführt, die seit nunmehr 15 Jahren stattfinden.



Sabine Gäumann verwies zudem auf einen Vortrag im Oktober, an dem die Baldegger-Schwester Sr. Iniga über ihre seelsorgerische Arbeit mit Gefangenen im Strafvollzug Lenzburg sprechen wird.

Zum Schluss riefen die Co-Präsidentinnen die Frauen von Brugg und Umgebung auf, sich weiterhin für den Verein und damit ein Stück Brugger Kultur zu engagieren. Mit 234 Mitgliedern besitze der KFV zwar eine gesunde Basis, aber nur aktive und weltoffene Arbeit sichere die Zukunft. Der gemütliche Teil des Abends stand diesmal ganz im Zeichen fremder Aromen. Die Frauen und Gäste zeigten sich begeistert von den aramäischen Gerichten und bedankten sich bei Helda Amstatt und ihren Helferinnen mit einem herzlichen Applaus.