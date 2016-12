Dreimal LEWA Stand im Gesundheitszentrum Brugg

Der Verein „Freunde LEWA’s in der Schweiz“ genoss mit seinem gewohnt farbenfrohen Verkaufsstand Gastrecht im Gesundheitszentrum Brugg.

Man kennt sich in der Stadt seit Jahren: Menschen, die mit grossem zeitlichen und finanziellem Aufwand das Hilfswerk in LEWA, Kenia unterstützen. Die Verkaufsstände sind Höhepunkte im Jahreslauf der Freunde LEWA’s. So auch wieder Mitte Dezember im GZB.

3300 Franken sind nach drei Tagen in der Kasse: Geld, das vollumfänglich der medizinischen Betreuung in den drei Kliniken zugute kommt. Dazu ein Patenschafts-Versprechen, das einem weiteren Kind Schulbildung und gesunde Ernährung garantiert. In Kenia ist das viel mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein, es bedeutet Hoffnung für viele.

So geht wieder ein herzliches Dankeschön an alle Käuferinnen und Käufer sowie an all die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Der Einsatz hat sich gelohnt.

PSH

Fotos: Monika Villiger