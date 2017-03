Der FC Winznau freut sich sehr, die Raiffeisenbank Mittelgösgen als neuen Hauptsponsor begrüssen zu dürfen!



Diese verstärkte Partnerschaft ermöglicht dem FC Winznau unter anderem die Anschaffung von neuen, einheitlichen Dresses für sämtliche Juniorenmannschaften. Somit kann der FC Winznau gestärkt und voller Tatendrang in die Rückrunde starten, in der die 1. Mannschaft den Aufstieg in die 3. Liga anvisiert. Ein weiteres Highlight wird das Halbfinale des Junioren Cups unserer Da Junioren sein, das am 5. April im Grien stattfindet. Ein weiteres Highlight wird das Grüen-Wiis Sommerfest sein, welches vom 23. – 25. Juni auf dem Grien stattfindet.



Die Raiffeisenbank Mittelgösgen, mit Niederlassungen in Winznau, Obergösgen und Lostorf stärkt mit ihrem Engagement beim FCW ihre regionale Verankerung sowie die Nähe zu unserem Verein, zu unseren Mitgliedern und zu unserem gesamten Einzugsgebiet.