am Samstag 25.Februar war der Fechtclub Baden mit einer Fechterin an dem Cirquit National vertreten. Die Badenerin Mary Fahy-Deshe kämpfte und kämpfte. Am Schluss wurde Sie mit dem 5.Schlussrang belohnt.



Eine Woche Später (04.03. /05.03.) waren die Junioren des Fechtclub Baden ebenfalls in Bern sehr erfolgreich. Am Samstag wurden die Beiden U12 Fechter mit den Rängen 24 Michael Deshe und 26 Leon Tomasini belohnt. Am Sonntag wurden die Beiden U14 Fechter ebenfalls für Ihren Einsatz mit den Rängen 6 Laura Stonkute (bei den Mädchen) und 26 Marc Allemann (bei den Knaben) belohnt.



Sportchef und Trainer sind auf die Ergebnisse der Athleten stolz. Wir wünschen den Fechtern weiterhin solche Erfolge.