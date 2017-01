Was machen Golfspieler, wenn der Golfplatz schneebedeckt ist und so das Golfspielen verunmöglicht? Sie schreiben sich für das Jassturnier im Frickbergstübli ein, an welchem sich auch Nichtgolfer angemeldet haben.

Am Samstag, 28. Januar 2017 fand im Restaurant des Golf Fricktal das erste Jassturnier statt. Der Spielmodus war ein Schieber mit französischen Karten zu 4 Passen mit zugelostem Partner nach jeder Runde. Der Gabentisch war reichlich, so dass alle Teilnehmenden einen Preis mit nach hause nehmen konnten. Der Gewinner des ersten Jassturniers im Golf Fricktal ist Peter Guggenbühler, welcher den Hauptpreis, ein Damen Bike gesponsert von Bugmann Radsport in Frick, entgegennehmen durfte.

Es war ein kurzweiliger und spannender Jassnachmittag mit dem Fazit, dass sich allesamt freuen, wenn es im Golf Fricktal wieder heisst: Stöck Wyys Stich.