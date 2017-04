Am vergangenen Wochenende führten die STV Turnvereine die alle zwei Jahre stattfindende Turnerunterhaltung Laupersdorf durch. Die einzigartige Kombination aus Theater und turnerischen Höchstleistungen gepaart mit einem kulinarischen Angebot überzeugten die vielen Gäste. Mit einem neuen Besucherrekord und restlos ausverkauften Vorstellungen am Freitag und Samstag bleiben unvergessliche Momente in Erinnerung.

Dem grossartigen Einsatz von unzähligen Helfern, 18 Reigenleiterinnen und Reigenleitern, vom 11 köpfigen Organisationskomiee und den fünf Schauspielern ist es zu verdanken, dass eine grossartige Show entstand. Auf und neben den Bühnen waren über 200 eigene Turnerinnen und Turner im Einsatz. Die STV Turnvereine Laupersdorf bedanken sich herzlich bei den knapp 1200 Gästen und freuen sich, auf die nächste Vorstellung in zwei Jahren.

Thomas Schweingruber, OK Präsident