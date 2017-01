Am kommenden Sonntag 22.1.17 bestreiten die Topteams der Herren des RTV Basel (NLA/Swiss Handball League) und des TVB 1898 Stuttgart (DKB HBL/1. Bundesliga) in Frick ein Testspiel. Eine gute Gelegenheit, hochklassigen Handball einmal aus der Nähe mitzuerleben.

Beiden Teams lief es in der bisherigen Saison 2016/2017 nicht nach Wunsch. Die Stuttgarter belegen aktuell den drittletzten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga. Allerdings fehlen zum Mittelfeld nur wenige Punkte – und im letzten Spiel resultierte gegen den Tabellenachten Leipzig gar ein Sieg. Die Basler ihrerseits erreichten in der Vorrunde nur den zweitletzten Rang in der Schweizer NLA. Neben Exploits wie dem Sieg gegen Leader Schaffhausen mussten sie aber auch oft Tiefschläge wie zuletzt die Niederlage gegen Schlusslicht Gossau hinnehmen.

Infolge der Handball-WM in Frankreich (11. bis 29. Januar 2017) ruht in den oberen Ligen zur Zeit der Spielbetrieb. Beide Teams nutzen dies nun am Sonntag zu einem Testspiel in der Sporthalle Ebnet in Frick. Dem Publikum bietet sich damit ein interessanter Vergleich der beiden Teams aus den Spitzenligen der Schweiz und Deutschland. Anspielzeit des "Handball-Leckerbissens" ist 15 Uhr.

Heimspiele des TSV Frick Handball



Daneben finden an diesem Wochenende auch noch Heimspiele von Teams des TSV Frick Handball statt. Am Samstag stehen ab 13 Uhr drei Junioren-Teams im Einsatz. Zudem startet um 14.30 Uhr das zweite Herrenteam in der 3. Liga gegen Balsthal in die Rückrunde. Die Gäste sind aktuell in der Tabelle auf Platz sieben – nur zwei Punkte vor den Frickern. Mit einem Sieg könnten die Einheimischen somit den Anschluss ans Mittelfeld schaffen.

Am Sonntag wird vor und nach dem Topspiel Basel–Stuttgart zudem je ein Juniorinnen-Spiel mit Fricker Beteiligung ausgetragen. Um 12.30 Uhr treffen bei den Juniorinnen FU14 die Frickerinnen auf GC und um 17 Uhr bei den Juniorinnen FU18 ist Sarnen zu Gast.

Programm

Handball, Meisterschaft 16/17 und Testspiel

Sporthalle Ebnet, Frick

Sa 21.01.17

13:00 Uhr, Junioren MU17, SG Frick Eiken 1 - TV Balsthal 1

14:30 Uhr, Herren 3. Liga, TSV Frick 2 - TV Balsthal 1

16:00 Uhr, Junioren MU15, SG Frick Eiken 2 - TV Muri

17:30 Uhr, Junioren MU19, TSV Frick 1 - HC Malters

So 22.01.17

12:30 Uhr, Juniorinnen FU14, TSV Frick 3 - GC Amicitia Zürich

15.00 Uhr, Testspiel Herren, RTV Basel (NLA) - TVB 1898 Stuttgart (1. BL)

17:00 Uhr, Juniorinnen FU18, TSV Frick 1 - TV Sarnen