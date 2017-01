NLA- Hallenhockey Herren, Vorschau 5. Runde in Basel

Nächsten Sonntag kommt es in Rahmen der Hallenhockeymeisterschaft in Basel zum grossen Showdown: Der HCO (2. Tabellenplatz) hat zwar ein beträchtliches Polster an Punkten Vorsprung auf den Fünftplatzierten Basel, aber theoretisch könnte der Gastgeber mit zwei Siegen (bei einem Direktduell mit Olten) den HCO noch überholen. Von den sechs NLA- Mannschaften ist RWW sicher in den Playoffs, der Rest kann es in der letzten Runde noch packen. Olten benötigt aus den verbleibenden zwei Spielen (Gegner: Basel, Servette HC Genf) noch einen Sieg, um sicher dabei zu sein. Zeigt Leader gegen Basel und Steffisburg keine Blösse, könnte sogar weniger reichen!Nur die besten vier Teams qualifizieren sich für die Finalspiele.

Der letzte Oltner Auftritt in Genf mit Gassner, Mühlberg (D) sowie Berger überzeugte und zeigte, dass die Playoffs zum Greifen nah sind.

TABELLE HIN- & RÜCKRUNDE HERREN - NLA Platz Spiele Tore Punkte 1. HC Rotweiss Wettingen 8 40 : 14 17 2. HC Olten 8 26 : 30 13 3. Luzerner SC 8 20 : 23 10 4. HC Steffisburg 8 22 : 21 9 5. Servette HC 8 20 : 26 9 6. Basler Hockey Club 1911 8 14 : 28 7

Sonntag, 29.01. 2017 in Basel (Pfaffenholz)

14.00 Uhr HCO : Servette HC Genf

17.00 Uhr HCO : BHC

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, Knabenhans, Muehlberg, M. Hug, D. Schärer, Studemann, Hunziker, Hengartner, Roth, Bohrer, Knabenhans, Berger, Gassner.