Mit einer berauschenden Leistung zieht der BTV ins Finale des Aargauer Cups ein.

Die Aarauer Adler zeigten die wohl beeindruckendsteLeistung dieser Saison und überzeugten sowohl im Angriff, am Block als auch in der Verteidigung.

Von Beginn weg demonstrierte man dem kleinen Nachbarn von der anderen Seite der Kantonsgrenze, dass die beiden 0:3 Niederlagen aus der Meisterschaft eher Ansporn als Hemmung sind. Till Leuthard und Matthäus Lukaszczyk dominierten mit starken Blocks das Netzgeschehen. Der stets anservierte Jan Magni behielt ruhige Arme bzw. kühlen Kopf und schob eine Annahme nach der anderen zu Passeur Lukas Künzel. Satz 1 ging verdient mit 25:20 an die Aarauer. Wer auf ein Comeback, der mit sehr erfahrenen Spielern angetretenen Favoriten aus dem Bally-Dorf hoffte, wurde im zweiten Satz enttäuscht. Angetrieben von den lautstarken Fans und Spielern zogen die „Eagles“ auch in Satz 2 davon. Die Punktemaschinerie Louis Leuthard, Michael Murri und co. lieferte weiter äusserst souverän und brachten die gegnerische Verteidigung zur Verzweiflung. Nach dem 25:21 in Satz 2 drückte sich diese Verzweiflung auf Seiten Schönenwerds in zahlreichen Wechseln aus. Dieses Risiko ging für die Solothurner nicht auf. Libero Yves Hächler rettet mehrere Male brillant in höchster Not und Lukas Künzel bediente weiter gnadenlos präzise seine Mitspieler. So war der 3. Satz klipp und klar eine Beute der Adler, welche sang- und klanglos mit 25:14 gewannen.

Diese formidable Teamleistung bringt den Aarauern die Chance am 26. März in Zofingen den Cup-Titel zu gewinnen. Gegner wird dort das Team aus Windisch sein, welches gegen Lunkhofen mit 3:1 Sätzen gewann.

Phillipp Ernst