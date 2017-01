Der Gemischte Chor Riniken und die Chorgemeinschaft Dottikon/Villmergen laden ein zu einem Konzert mit Liedern aus der Zeit der Romantik über Liebe, Schmerz und Sehnsucht. Die emotionalen Melodien und Texte aus dem 19. Jahrhundert gehen zu Herzen.

Das Konzert findet statt am Samstag, 20. Mai 2017, um 17.00 Uhr im Zentrum Lee in Riniken und am Sonntag, 21. Mai 2017, um 17.00 Uhr in der Kirche Dottikon.