Dietiker Schwertkämpfer unterstützen den Schweizer Haidong Gumdo Verband und repräsentieren den traditionellen koreanischen Schwertkampf an der FREISEIN-Messe vom 23. Bis 25. März am Zürcher Hauptbahnhof.

Erstmals findet dieses Jahr die Freizeit- und Reiseshow FREISEIN’17 am Zürcher Hauptbahnhof statt. Hier präsentieren nationale und internationale Aussteller Destinationen, Freizeitaktivitäten und Ausflugsziele. Die koreanische Schwertkampfkunst Haidong Gumdo ist als eine von nur zwei Kampfkunstarten ebenfalls mit einem Stand vertreten. Hier kann man Schweizer Schwertkämpfer persönlich Kennenlernen und einen Gutschein für ein Probetraining ergattern.

Spektakuläres Highlight in diesen Tagen ist sicherlich die Schwertkunst-Show auf der grossen Bühne, welche auch auf dem 75m2 Megascreen live übertragen wird. Schwertmeister Ralf Sommerfeld, Schulleiter der Shim Sang Schule in Dietikon, leitet das Demo-Team und hat sich mit diesem in den letzten Tagen intensiv auf diesen Anlass vorbereitet. Mit dabei sind auch seine Schüler Marcel Storchenegger, Maurizio Cocchetti und Leo Wildermuth. „In der Geschichte des Schweizer Haidong Gumdo ist es einer der grössten Anlässe was die Besucherzahlen betrifft, an dem wir eine Vorführung machen dürfen“, schwärmt Meister Sommerfeld. „Wir sind besonders stolz darauf, dass auch der europäische Technische Direktor, Headmaster Chul-Kyung Lee, mit dabei ist und uns mit atemberaubender Schwertkunst unterstützt.“

Vorführungszeiten: Donnerstag 17:30h, Freitag 17:25h und Samstag 11:00h und 17:00h.

Weitere Informationen: www.haidong-gumdo.ch, www.freisein.ch