23. Open Air Gränichen 25.-26. August 2017

Nazareth haben sich nicht verlaufen. Die schottischen Kampftrinker sind nicht aus Versehen im Moortal gelandet. Seit 49 Jahren im Business, mehr als 60 Millionen verkaufte Tonträger und eine massgebliche Prägung der ersten Hardrock-Generation können sich NAZARETH zuschreiben. Unverfälschter, knochentrockener Rock, welcher mindestens so gut reinhaut, wie ein steinalter, schottischer Whisky. Eine Zeitreise zu den Wurzeln des Hardrocks, welche einfach mächtig Spass. Rock on!

Turbonegro, Terror und Arcane Roots am Samstag

Als Headliner für den Samstag sind TURBONEGRO bestätigt. Nach drei Jahren Abwesenheit sind sie endlich wieder zurück in der Schweiz. Jeder Rockfan muss einmal in seinem Leben an einem Konzert dieser Kultband gewesen sein!

Nachdem TERROR letztes Jahr leider aufgrund einer Operation des Sängers ihren Auftritt am Open Air Gränichen absagen mussten, holen sie ihren Gig nun endlich nach!

Letztes Jahr noch auf Tour mit Biffy Clyro, rocken ARCANE ROOTS dieses Jahr das Moortal. Definitiv ein Geheimtipp, der auf keiner Playlist fehlen darf. Ihre Songs sind sehr abwechslungsreich und ihre Liveshows unvergesslich.

Ebenfalls mit von der Partie: Insanity, Nofnog und Migre Le Tigre. Weitere Bands folgen laufend.

Vorverkauf gestartet

Tickets können ab sofort bei Starticket bezogen werden.