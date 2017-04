Generalversammlung des Akkordeon-Orchesters Oberentfelden/Schöftland

Das Akkordeon-Orchester Oberentfelden/Schöftland führte im Bistro Oase in Oberentfelden seine alljährliche Generalversammlung durch.

Nach einem feinen Nachtessen begrüsste die Präsidentin Brigitte Siegenthaler die anwesen­den Mitglieder, Ehrenmitglieder, die beiden Ehrenpräsidenten Bernhard Bürki und Colette Hauri sowie den Dirigenten Jörg Gurtner. Das Protokoll der letzten GV, die Jahres­rechnung und der Jahresbericht der Präsidentin waren schnell erledigt. Erfreulicherweise konnten mit Claudia Hächler und Silke Bewersdorff zwei neue Mitglieder aufgenommen werden. Der Vorstand, die Rechnungsrevisoren, die Fähnriche sowie die Mitglieder der Musikkommission hatten sich alle für ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt und wurden einstimmig wieder gewählt.

Auch in diesem Jahr stehen wieder verschiedene Auftritte auf dem Programm: Der Umzug sowie das Pizza-Beizli am Äntefescht, die zur Tradition gewordenen Konzerte in den Alters­heimen Schöftland und Oberentfelden am Tag der Begegnung, ein „Ständli“ in einem Quartier in Oberentfelden, die musikalische Einlage an der Gwärbi in Schöftland sowie Ende Oktober unser Jahreskonzert in Oberentfelden.

Nachdem der Passivbeitrag seit Jahren gleich geblieben ist, wurde dieser auf CHF 20.00 angepasst. Da die Verstärkeranlage in die Jahre gekommen ist, wurde durch eine Arbeitsgruppe eine neue Variante vorgeschlagen. Diese wurde einstimmig angenommen. Ebenfalls stimmte das Orchester über ein neues Tenue ab. Auch dieses erhielt Zuspruch. Die Vereinbarung zur Unterstützung des AO fis-à-dis wurde angepasst und ebenfalls angenommen.

Für treuen Probenbesuch konnten diesmal 9 Mitglieder mit einem Zentrum-Aarau-Gutschein beschenkt werden. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden René Hunkeler und für 40 Jahre Jürg Walti geehrt.

Falls jemand Lust hat, wieder einmal auf seinem Akkordeon zu musizieren, ist er/sie jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. MVO