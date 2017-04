Am Samstag, 29. April heisst es in der Mehrzweckhalle in Wisen „Bühne frei“ für das diesjährige Frühlingskonzert der „Eintracht“ Wisen.

Das Konzert unter dem Motto „Öisi Musig“ beginnt um 20.00 Uhr. Die Konzertbesucherinnen und -besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Melodien und solistischen Darbietungen freuen.

Im Anschluss an das Konzert bietet die Theatergruppe Flumenthal mit dem Schwank „D’Manne streike“ beste Unterhaltung.

Das versierte Küchenteam wird für das leibliche Wohl besorgt sein und bereits ab 18.30 Uhr ein feines Nachtessen servieren. Das kulinarische Angebot wird durch ein reichhaltiges Kuchenbuffet abgerundet und auf dem Gabentisch der Tombola warten schöne Preise auf das Glück des Tüchtigen.

Ein kurzweiliger Unterhaltungsabend den man nicht verpassen sollte!

Die Wisner-Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf ein zahlreiches Publikum. (RW)