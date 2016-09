Chorreise 2016 nach Thun



35 Teilnehmende – Aktive, Passive, Partner – warten frohgelaunt und schon gesprächig um 07:30 im Bahnhof Baden auf die reservierten Plätze via Olten, Bern nach Thun. Im Buffet Olten blieb etwas Zeit für einen feinen Kaffee.



In Thun – Vorstandsmitglied Sabina Merkli hat alles wunderbar vorbereitet und organisiert – trifft die Schar auf 2 kompetente Stadtführerinnen und erlebt, erfährt gemütlich, der steigenden Aussentemperatur entsprechend, Sehens- und Wissenswertes in und über Altstadt und Schloss, Zähringer und Kyburger und vieles mehr. Auch eine prima Aussicht ist zu geniessen, hervorragend von links nach rechts: Eiger, Mönch, Jungfrau, Blüemlisalp, Eingänge zu Kander- und Simmental, Niesen, Stockhorn.



Der etwa 2-stündige Altstadt- und Schlossumgang zeigte Konsequenzen, welchen im Café/Restaurant Reber hoch über der Aare begegnet werden konnte: in der sehr angenehmen, schattigen Gartenwirtschaft, auf Kies, unter Bäumen, wurde gesunde Kost verzehrt und die aufmerksam-sympathische Bedienung sorgte auch für das gewünschte und passende Flüssige.



Zwischen Mittagessen und dem «Beatus»-Kuchenschiff gab es dann genügend Zeit für weitere kulturelle Aktivitäten, wie Flanieren in den Gassen und an der Aare, sonntägliches «Einkaufen» ohne Kostenfolge und das Verfolgen des traditionellen Aareschwimmens.



Die anschliessende, ausgedehnte Kuchenschifffahrt, stand nicht nur im Zeichen guten Kuchens und Kaffees, sondern bot auch wunderschöne Aussicht auf See und weitere Umgebung und viele, viele interessante Gespräche.



Ein äusserst zufriedener Tag bei prächtigstem Sommerwetter fand seinen Abschluss in der schönen Zugrückfahrt in den Aargau. Schon kurz nach 19:00 wurde wieder kräftig Hände geschüttelt.



Ein sehr herzliches Dankeschön von allen Teilnehmenden an Sabina Merkli für die super Organisation und Begleitung dieser tollen Chorreise!



Ruedi Scherer, 29. August 2016