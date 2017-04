Am Samstag, 29. April 2017 findet beim Cevi Derendingen ein spannender Schnuppernachmittag statt. Eingeladen sind alle Kinder ab sieben Jahren aus Derendingen und der Umgebung.

Auf die Kinder wartet ein riesiges Abenteuer in Flaunia. In dieser Fantasiewelt werden die kleinen Abenteurer und Abenteurerinnen auf die Einwohner von Flaunia, die Flaunianer, treffen und da warten so einige Überraschungen auf die Cevi-Kinder – etwa die exklusive kulinarische Spezialität, die sehr lecker ist. Viel Spass und ein tolles Abenteuer sind dabei garantiert.

Der Cevi Derendingen setzt sich seit mehr als vierzig Jahren für eine aktive Kinder- und Jugendarbeit in Derendingen ein. Das Leiterteam führt jeden zweiten Samstagnachmittag ein spannendes Programm durch, welche sowohl draussen im Wald, wie auch drinnen stattfindet: Zusammen am Feuer sitzen, an Postenläufen und spannenden Geländespielen teilnehmen, basteln, singen, Freundschaften pflegen und eine gute Zeit miteinander erleben – diese und viele weitere Aktivitäten zeichnen den Cevi Derendingen aus.

Treffpunkt: Cevi-Huus, Sportstrasse 11, Derendingen

Zeit: Samstag, 29. April 2017, 14.00 Uhr (Das Programm geht bis 17.00 Uhr und endet wieder beim Cevi-Huus)

Mitnehmen: Gute Laune und deine besten Freunde!