Schweizer Faustball Elite im GoEasy

Endingen (fk/lb) Am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Februar finden die Finalspiele der Schweizermeisterschaft der Frauen und Männer in der GoEasy Halle in Siggenthal Station statt.

Den Faustballspielern der Männerriege Endingen wurde diese ehrenvolle Aufgabe übertragen. Das Organisationsteam mit René Senn und Koni Keller an der Spitze freut sich jetzt schon den Faustballfreunden diesen nationalen Leckerbissen präsentieren zu können.

Die Schweizer Faustballer haben sich in den letzten Jahren zur Nummer 2 hinter Welt- und Europameister Deutschland hochgearbeitet. Wie gut die Leistungen im Hallenfaustball sind können Sie, liebe Sportfreunde, im kommenden Februar selber in Siggenthal Station miterleben.