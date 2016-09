Ein erneut überraschender Erfolg der HSG Leimental gegen einen weiteren Aufstiegskandidaten HV Herzogenbuchsee. Mit einer hochmotivierten Einstellung reisten die Damen aus dem Leimental bereits ein wenig früher nach Herzogenbuchsee. Denn die zweite Damenmannschaft (1. Liga) stand auch im Einsatz. Leider konnten sie keine Punkte mit nach Basel nehmen. Anders aber das SPL2 Team. Die HSG startete etwas verhalten in die Partie, ganz im Gegenzug zum HVH, welcher gleich zu Beginn fulminant aufspielte. Dies hatte eine schnelle Führung des Heimteams mit 3:0 zur Folge. Auf diesen rapiden Rückstand antworteten die Baslerinnen jedoch ruhig und versuchten nun, aufgeweckt durch das Hintertreffen, wieder in ihr Spiel zu finden. In der 8. Minute konnte das Gastteam auf 5:5 ausgleichen. Darauffolgend kamen die Leimentalerinnen besser in Spiel und konnten sich bis zur 18. Minute einen 3- Tore Vorsprung erspielen, welcher bis zur Pause gehalten werden konnte. Wie eine Woche zuvor, wurde in der Halbzeit erneut an weitere 30 Minuten Kampf bis zum Ende appelliert, denn das Team aus Buchsee ist dafür bekannt, bis zum Spielabpfiff alles in die Waagschale zu werfen. Genau dies bewies das Heimteam in den letzten 15 Minuten. Obwohl das Team aus dem Leimental bis zur 45. Minute mit genialen 10 Toren in Führung gehen konnte (21:31), schaffte es das Heimteam, sich nochmals aufzuraffen und zeigte nun ihre kämpferische Stärke von der besten Seite. Der HV Herzogenbuchsee stellte seine Deckung um, was die Baslerinnen im Angriff verunsicherte. Die dadurch entstandenen Fehler im Angriff wurden von den Buchserinnen gnadenlos ausgenutzt und mit schnellen Toren bestraft. Sie kamen tatsächlich 10 Sekunden vor dem Ende noch einmal auf 1 Tor heran. Doch kurz vor dem Schlusspfiff war es die erneut ausgezeichnet aufspielende Stephanie Mathys, welche mit ihrem 8. Treffer die Entscheidung zu Gunsten der HSG Leimental endgültig machte (34:36). Wie bereits am vergangenen Wochenende konnte die HSG mit grossem Teamgeist und einem kämpferischen Willen überzeugen. Ein kleiner Wehmutstropfen galt es jedoch gegen Ende des Spiels zu verkraften. Aline Mathys verletzte sich an der Schulter. Dies wäre bereits die vierte Rückraumspielerin die in kürzester Zeit ausfallen würde. Für die Damen geht es bereits am kommenden Mittwoch 21.09.16 mit dem ersten Heimspiel weiter. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Thomasgarten in Oberwil. Zu Gast sind die Adler aus Nottwil. HV Herzogenbuchsee- HSG Leimental 34:36 (17:20) Herzogenbuchsee Mittelholz.- 180 Zuschauer.- SR: Bächli/ Sejdaj.- Strafen dreimal 2 Minuten gegen HV Herzogenbuchsee und sechsmal 2 Minuten gegen die HSG Leimental. HV Herzogenbuchsee: Lüthi/ Schüpbach; Baumgartner (7/1), Bieri (7), Bircher (4), Ingold (1), Lüthi (9/4), Rychen (2), Schneider, Wälchli (2), Eberhart (1), Rhode, Hofer, Vonder Müll (1), HSG Leimental: Köster/ Steiner; Schöffel (1), Lorenz (1), Schwaiger, Herrera (1), A. Mathys (7), Czerwenka (2), Krieger (6), Jutzi (3/3), Zimmerli 7), S. Mathys (8) Bemerkungen: HSG ohne Scherb, Bütikofer, Hiestand, Reinders (alle verletzt), Oberholzer (Einsatz zweite Mannschaft).