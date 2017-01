Nach 3 Monaten intensivsten Deko-Vorbereitungen ist es nun endlich soweit: Am Samstag 21. Januar um 20 Uhr öffnet der Sürpfler-Ball zum 14. Mal seine Tore in der Mehrzweckhalle Erbslet in Villigen.

Mit dem Motto „Schiffbruch“ wird es dieses Jahr etwas feucht - und sicherlich auch fröhlich - am Sürpfler-Ball. Ein riesiger Oktopus wird dieses Jahr die Bühne bewachen und auf dem Wrack werden verschiedene Shot’s angeboten, die den einzelnen Guggenmusiken gewidmet sind. Die mit viel Liebe zum Detail geschmückte Halle lässt auch dieses Jahr keine Wünsche offen und wird das Publikum begeistern!

Guggenmusiken von nah und fern beehren den Sürpfler-Ball: Eröffnet wird er durch die Spältaschränzer aus Feldkirch, gefolgt von den Städtlifäger aus Klingnau, den Rothornfäger aus Sörenberg, von Tinitus aus Villmergen, natürlich dem Gastgeber aus Villigen, den Schwellbaumschränzer aus Windisch, den Hornfääger aus Leuggern und zu guter Letzt von Opus 5614 aus Sarmenstorf.

Jung und Alt – maskiert, geschminkt, verkleidet oder in zivil – darf sich auf haufenweise Konfetti, besten Fasnachts-Sound und schönste Deko freuen.

Weitere Infos unter www.Sürpfler-Ball.ch