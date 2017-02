Die strahlende Sonne – man wäre versucht zu sagen, ein SVP-Sünneli – wärmte die Chilegass wohltuend, als sich kürzlich eine grosse Zahl Kandidierenden für Kantons- Stadt- und Gemeinderat aus der Amtei Olten-Gösgen zum Stelldichein traf. Tout Olten flanierte auf und ab und hatte bei milden Temperaturen wieder Zeit für einen Schwatz und einen feinen Tee von KR-Kandidatin Nadine Ruch. Auch Stadtratskandidatin Ursula Rüegg stand Red und Antwort, und vielfältiges Flyermaterial wurde herumgeboten. Eine weiträumige Verteilaktion an die Haushaltungen der Stadt konnte gleichzeitig abgeschlossen werden. Die Kontakte auf der Strasse sind eine besonders wertvolle Aktivität, bieten sie doch Gelegenheit, Lob, Kritik und Fragen direkt an den Mann und die Frau zu richten. Eine nächste solche Gelegenheit bieten auch die SVP Frauen am 4. März von 9 – 12 h an gleicher Stelle. / Charlotte Kanzso Olten