Am Wochenende vom 25. & 26. März 2017 durften die Turnerinnen und Turner des TSV Rohrdorf an den Minitrampmeisterschaften in Gebenstorf ihre Sprungkraft unter Beweis stellen.

Früh am Samstagmorgen starteten die Turnerinnen der Kategorie Piccola. Hier konnte Sofia Fiorentin mit ihren Sprüngen überzeugen und erreichte gemeinsam mit einer Konkurrentin des STV Neuenhof die höchste Punktzahl. Gemäss Reglement gibt in diesem Fall der erste Pflichtsprung den Stichentscheid (bei gleicher Note der zweite Pflichtsprung). Da die Note des zweiten Pflichtsprungs der Konkurrentin um 10 Zehntel höher war, durfte Sofia die Silbermedaille entgegennehmen. Auch Leana Meier (5.), Aline Sommer (9.), Lynn Schwarzentrub (10.), Nadine Brönnimann (17.), Lia Essig (30.) und Charice Glück (37.) zeigten einen sehr guten Wettkampf und wurden mit einer Auszeichnung belohnt. In der Mannschaftswertung holte sich Rohrdorf 1 (Sofia, Leana, Lynn und Michaela) den zweiten Platz!

Auch bei den jüngsten Turnern der Kategorie Piccolo ging die Silbermedaille der Einzel- sowie der Mannschaftswertung an Rohrdorf. Jonas Gsell war der stärkste Rohrdorfer der Kategorie und durfte auf den zweiten Platz steigen. Mit einer Auszeichnung belohnt wurden Arthur König (6.), Nik Fritschi (9.) und Nicola Jurisic (12.). Überraschenderweise gewann die Mannschaft Rohrdorf 3 mit nur drei Turnern (Jonas, Nik und Lyonel) und damit ohne Streichnote den zweiten Platz.

Am Nachmittag musste die Favoritin der Kategorie Turnerinnen 2, Aline Feller, leider einen Sturz in Kauf nehmen. Sie konnte trotzdem zusammen mit Romy Schraner, welche einen sehr guten Wettkampf zeigte, und einer Neuenhoferin die zweithöchste Punktzahl der Kategorie erzielen. Das Reglement war dieses Mal auf Seite der Rohrdorfer und bescherte Romy den zweiten und Aline den dritten Platz. Zahlreiche Turnerinnen durften eine Auszeichnung nach Hause nehmen: Muthita Zimmerli (6.), Joline Ungrad (8.), Lisa Steger (10.), Ladina Gut (11.), Zoe Brem (14.), Sara Macri (16.) und Carina Humbel (23.). In der Mannschaftswertung durften zwei Teams des TSV Rohrdorf aufs Podest! Mit Abstand siegte Rohrdorf 1 (Aline, Daniela, Joline und Muthita) und Rohrdorf 3 (Carina, Rahel, Sara und Romy) holte sich den dritten Platz!

Am Sonntag ging es für den TSV Rohrdorf weiter mit der Kategorie Turnerinnen 1. Vier Rohrdorferinnen platzierten sich mit geringen Punkteabständen hintereinander auf den vorderen Rängen. Niki Haghrooyan durfte sich die Silbermedaille, Delila Billeter die Bronzemedaille umhängen lassen. Der vierte Platz ging an Jane Grob, dicht gefolgt von Aline Prudenza auf dem fünften Platz. Ebenfalls eine Auszeichnung gewannen Anabelle Ungrad (15.), Noemi Macri (16.), Chiara Staubli (17.) und Nina Keusch (20.). Den Sieg in der Mannschaft holte sich das Team Rohrdorf 2 (Delila, Jane, Niki und Aline).

In der Kategorie Turner 1 zeigten die drei Rohrdorfer einen super Wettkampf. Michel Deller gewann Silber, Flavio Castellani wurde vierter und Pascal Hunziker siebter. Die drei konnten als Mannschaft ohne Streichnote auf den zweiten Platz turnen!

Bei den Aktiven gewann Luca Kaufmann die Goldmedaille. Der dritte Platz ging an Cyrill Hui und Noel Keusch wurde fünfter. In der Kategorie Aktive-Elite erhielt René Locher mit dem vierten Platz eine Auszeichnung. Manuel Blunschi wurde sechster, Roger Wüst achter und Yves Warden neunter. In der Mannschaftswertung erreichten diese Turner den dritten und vierten Platz.

Linda Fischer siegte bei den Damen und platzierte sich mit ihrer Teamkollegin Jenny Humbel in einer Mixed Mannschaft auf den fünften Platz.

