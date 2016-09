Der frischgebackene Super Cup Sieger und Vizemeister Floorball Köniz tritt im 1/16 Final des Schweizer Cups am 18. September 2016 in der Zentrumshalle Urdorf gegen die Aufsteiger und Lokalmatadoren von Unihockey Limmattal (UHLT) an.

Das Los meinte es gut mit dem UHLT, der diese Saison zum ersten Mal in der 1. Liga (Grossfeld) antreten wird. Mit Floorball Köniz tritt die Mannschaft der Stunde in Urdorf auf: Die Berner gewannen am vergangenen Wochenende in der Saalsporthalle in Zürich den Supercup gegen Meister Grasshoppers Zürich 9:8 in der Verlängerung.

Für den Heimclub soll das Spiel nicht nur ein erster sportlicher Höhepunkt werden, sondern auch der Bevölkerung des Limmattals eine tolle Chance bieten, Spitzenunihockey vor der Haustüre zu erleben. Der Underdog will alles daran setzen, dem haushohen Favoriten ein Bein zu stellen. Während alle Feldspieler für einen Erfolg über sich herauswachsen müssen, kennt ein Akteur Spiele auf höchstem und sogar internationalen Parkett und vor entsprechender Kulisse bereits: Goalie Jonas Wittwer spielte bereits in der Schwedischen Topliga, wo vierstellige Zuschauerzahlen nichts aussergewöhnliches sind.

Der UHLT freut sich auf einen grossen Aufmarsch an Zuschauerinnen und Zuschauern und bedankt sich bereits jetzt für eine lautstarke Unterstützung.

Spieldaten: Sonntag, 18.9.2016, 19:45 Zentrumshalle Urdorf

Weitere Infos: www.uhlt.ch