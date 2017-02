Der Tennisclub Rheinfelden ist mit einem attraktiven Programm für Jung und Alt ins neue Jahr gestartet. Dabei wurde auch der abtretende Seniorenobmann Alan Caley von seinen Altersgenossen nochmals gebührend verabschiedet.

Die Schweiz ist im Tennisfieber - einmal mehr war dieser Umstand beim jüngsten Triumph von Roger Federer an den Australian Open zu spüren. Allerdings bleiben die persönlichen Tennisrackets in der kälteren Jahreszeit vielerorts im Schrank - nicht so beim Tennisclub Rheinfelden, wo auch im Winter einige attraktive Events für Mitglieder angeboten werden, welche sich inzwischen als wertvolle Fixpunkte im Jahresprogramm etablieren konnten.

Zum sechsten Mal traf sich eine bunt gemischte Seniorengruppe am letzten Samstag zum beliebten Wintertreffen im TCR-Clubhaus. Im Jahre 2012 war der Anlass unter der Leitung von Seniorenobmann Alan Caley erstmalig in den Vereinskalender aufgenommen worden, nun war der gesellige Event zugleich auch die Dernière für den zuverlässigen Organisator mit englischen Wurzeln. Vor einigen Tagen war Caley an der Mitgliederversammlung nach sechsjähriger Amtszeit von seinem bedeutenden Posten zurückgetreten. Aus den Händen seines Nachfolgers Steve Kägi erhielt er im Namen der anwesenden Senioren - insgesamt nahmen 41 Personen am Anlass teil - sechs Flaschen Wein geschenkt. Auch gab es eine feine Linzertorte, wie sie auch der Vorstand an zahlreichen Sitzungen dank Sybille Haller geniessen durfte - eingepackt in einer Schachtel voller Erinnerungsfotos der letzten Jahre.

Dies war der emotionale Höhepunkt eines erfolgreichen Abends, der den erneuten Beweis erbrachte, dass die TCR-Senioren im gesamten Vereinsjahr sehr aktiv sind. Einmal mehr waren alle Startplätze für das Plausch-Doppel nach nur wenigen Tagen vergriffen - in drei Spielrunden mit wechselnden Paarungen duellierten sich die Teilnehmenden in lockerer Atmosphäre auf den Hallenplätzen. Es folgte eine kleine Stärkung in Form eines Apéros, gespendet von TCR-Präsident Peter Haller, ehe es zum gemeinsamen Abendessen ging, wo die Gäste in Genuss eines Drei-Gänge-Menüs mit Roastbeef als Hauptgericht kamen, zubereitet von der eingespielten Küchencrew um Guido Marti und Roswitha Madlener.

Eine Woche zuvor war das Clubhaus schon bei einem anderen Traditionsanlass aus allen Nähten geplatzt, als die modernisierte Anlage im Engerfeld noch in jugendlichen Händen gewesen war. Insgesamt waren 54 Anmeldungen für das alljährliche Spaghetti-Essen der TCR-Junioren eingegangen, organisiert von der Tennisschule Baumann & Locher (TSBL). Aufgeteilt in zwei Altersgruppen, tobten sich motivierte Nachwuchstalente über mehrere Stunden in der vereinseigenen Halle aus - einzig unterbrochen durch die Verpflegung am kostenlosen Spaghetti-Buffet, das durch den Club finanziert wurde. Anwesend waren auch zahlreiche Eltern, um den regelmässigen Austausch mit dem erfahrenen Trainerteam um Michel Baumann, Marcel Locher und Sabrina Güntert sowie mit Juniorenobmann Giovanni Califano, der die dritte Saison in dieser Funktion in Angriff nimmt, aktiv zu pflegen.