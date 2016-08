Am Sonntag, 9. Oktober bietet der regionale Verein SV Volley Wyna ein Volleyballhighlight der Extraklasse und holt zwei NLA-Herrenmannschaften nach Reinach. Die beiden Topclubs Volley Schönenwerd und Volley Top Luzern treffen sich ab 14 Uhr für ein Freundschaftsspiel in der Pfrundmatte.

Der Wynentaler Verein SV Volley Wyna hat sich als Einstimmung für den kommenden Saisonstart einen ganz besonderen Event einfallen lassen. Als Geschenk für seine Fans, Gönner, Sponsoren und alle Volleyballinteressierten aus der Region organisiert der Club am Sonntag, 9. Oktober ein kostenloses Freundschaftsspiel zwischen den Topteams Volley Schönenwerd und Volley Top Luzern in der Turnhalle Pfrundmatte in Reinach.

Ab 14 Uhr werden sich die beiden NLA-Herrenmannschaften gegeneinander messen und Volleyball auf höchsten Niveau präsentieren. Beim Luzerner Team sind auch regionale Spieler wie der frühere SV Volley Wyna-Präsident Jörg Gautschi (Libero) sowie der Menziker Luca Müller (Annahme) vertreten. Müller wird im Freundschaftsspiel erstmals gegen seinen Ex-Verein Volley Schönenwerd antreten, für den er noch in der Saison 15/16 im Einsatz stand.

Kids-Training und Sponsoringevent

Das NLA-Spiel wird von einem vielseitigen Rahmenprogramm begleitet. Um 10.30 Uhr wartet auf alle Kinder bis 15 Jahren ein exklusives Volleyballtraining mit den Spielern von Volley Top Luzern. Die einmalige Chance mit Profispieler zu trainieren und einen Einblick in den beliebten Ballsport zu erhalten. Ausserdem dürfen sich die Besucher auf einen Sponsoringevent mit tollen Wettbewerbspreisen sowie ein Food Corner mit Snacks und Getränken freuen.

Am besten markieren Sie den 9. Oktober bereits heute rot in Ihrer Agenda, damit Sie diesen einmaligen Volleyballevent im Wynental nicht verpassen.

