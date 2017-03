Im Letzten Spiel der Hauptrunde in der SPL2 trifft die HSG Leimental (6. Rang) auf den LK Zug, welcher aus den vergangenen 4 Spielen 6 Punkte gewinnen konnte und nun deshalb mit einem Punkt mehr auf dem Konto vor der HSG platziert ist (5. Rang). Weder die Baselbieterinnen, noch die Innerschweizerinnen können die Finalrunde noch erreichen. Beide Teams werden deshalb alles daranlegen, die letzten Punkte für die Entscheidungsrunde für sich zu gewinnen. Mit einem Sieg könnten sich die Leimentalerinnen erneut den 5. Rang sichern. Nachdem nun überraschenderweise auch das auf dem zweitletzten Rang platzierten Crissier gegen die Spono Eagles gewinnen konnte, ist das Feld in der Entscheidungsrunde eng. Crissier (17 Punkte), Leimental I (18 Punkte), sowie Zug II (19 Punkte) wollen im letzten Spiel noch Punkte für die Entscheidungsrunde sichern. Im Spiel vom kommenden Samstag 01. April 2017 (Oberwil Thomasgarten) zwischen der HSG und den Zugerinnen treffen die zwei offensiv stärksten Teams aufeinander (Nach 20 Spielen Zug 579 Tore, Leimental 599 Tore) was nicht nur auf Grund der knappen Ausgangssituation für Spannung sorgen dürfte.