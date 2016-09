Am Mittwoch, 21. September 2016 (20:30 Uhr, Oberwil Thomasgarten), findet das erste Heimspiel der Saison statt.

Die Baselbieterinnen der SPL2 freuen sich nach den gewonnen zwei Spielen gegen die Aufstiegsanwärterinnen aus Zürich und Herzogenbuchsee auf ihr erstes Heimspiel gegen die Innerschweizerinnen aus Nottwil in die Partie zu gehen. Der Auftrag ist klar. Auch im dritten Meisterschaftsspiel wird von den Aussenseiterinnen aus dem Leimental Kampfgeist und Wille gefordert sein. Vor allem in den Schlussphasen, der bisherig bestrittenen Spielen, liessen die Leimentalerinnen jeweils nach klarem Vorsprung die Gegenerinnern wieder am Ausgleich schnuppern. Dies gilt es, in der heimischen Halle zu vermeiden und den Druck auf die Notwilerinnen stets hochzuhalten. Für die erste Mannschaft ist es klar, nur mit einem kämpferischen Auftreten als Team über 60 Minuten, kann eine gute Leistung gezeigt und der Gegner herausgefordert werden. Die Spielerinnen der SPL2 freuen sich auf zahlreiche Publikumsgäste, um das erste Spiel zu Hause mit einem weiteren Erfolg zu feiern. Hopp Leimental.