Die letzten beiden Turniere konnte die Einradhockeymannschaft aus Olten gewinnen, nun mussten sie in Emmenbrücke gegen den Hauptkonkurrent Black Hawks auswärts antreten. Nach einem 3:3 gegen das Heimteam gleich zu Beginn des Turniers konnten alle weiteren Spiele in der Vorrunde souverän gewonnen worden.

Im Halbfinal mussten die Devils gegen die Green Warriors, aktuell vierte in der Meisterschaft, hart kämpfen. Nach einem 2:2 zur Halbzeit konnte das Spiel aber schliesslich Dank der individuelle Klasse der Devils doch noch mit 5:2 gewonnen werden. Hauptkonkurrent und Lokalmatador Black Hawks konnte sein Halbfinal vor Heimkulisse deutlich gewinnen. So kam es zum vierten Mal in dieser Saison zum gleichen Finale.

Durch schnelles Spiel und eiskaltes Ausnutzen der Chancen konnten die Devils in der ersten Halbzeit des Finales mit 4:1 in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit ging es nur noch darum, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Durch grossen Einsatz jedes Spielers konnten sich die Oltner zum Schlusspfiff über einen knappen 4:3 Auswärtssieg freuen. Mit dem dritten Sieg in der laufenden Saison sind die Oltner auf Kurs Richtung zweiter Schweizermeistertitel.