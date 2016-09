Der 31-jährige Schweizer ist bei einem Ausweichmanöver mit seinem VW in einem Spielsalon gelandet. Dazu kam es am Mittwoch, als er um 15.10 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Rothrist fuhr. Als ein Auto vor ihm verlangsamte und in ein Parkfeld fahren wollte, nahm der VW-Lenker dies zu spät wahr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Dabei allerdings fuhr er über ein Parkfeld und prallte frontal gegen eine Fensterscheibe des Spielsalons "Broadway".