Das Auto hatte deutsche Nummernschilder, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Zwischenfall ereignete sich demnach bereits am Donnerstag am Grenzübergang Novazzano-Marcetto. Novazzano ist eine Nachbargemeinde von Chiasso.

Das Kokain lag in 14 Pakete verpackt in dem Hohlraum des Autos, den Spezialisten des Zolls ausfindig machen konnten. Das Geheimversteck war später in das Auto eingebaut worden, erklärte die Polizei. Der 45-Italiener sei nach einer Befragung verhaftet worden. Er werde schwerer Drogenvergehen beschuldigt.