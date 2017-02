Auch viele Geschäfte in der 520 Kilometer südöstlich von Rio de Janeiro am Atlantik gelegenen Stadt öffneten nicht, wie das Portal "O Globo" berichtete. Abends und nachts gleicht Vitória einer Geisterstadt. Nachdem Busse aus Sicherheitsgründen nicht mehr fuhren, sind sie seit Dienstag zumindest tagsüber wieder im Einsatz.

Wie der benachbarte Bundesstaat Rio de Janeiro hat auch der Bundesstaat Espírito Santo mit der Hauptstadt Vitória (320'000 Einwohner) erhebliche Finanzprobleme und ist zum Sparen gezwungen. Bei dem Streik geht es um Forderungen nach besseren Gehältern.

Die brasilianische Regierung schickte 200 Militärs in die Region, nachdem es seit dem Wochenende im Zuge der fehlenden Polizei zu einer Welle an Morden und Überfällen kam. Auch in Rio gibt es nach den Olympischen Spielen erhebliche Probleme: In den Favelas flammen Bandenkriege auf, es fehlt an Polizei, und Stadien bis hin zum berühmten Maracanã verfallen.