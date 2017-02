Heute Morgen ist es in Sarmenstorf in einer Kurve zu einer Kollision gekommen. Ein 39-jähriger Schweizer fuhr kurz nach 7 Uhr mit einem Audi auf der Seengerstrasse in Richtung Seengen. Ausgangs Dorf versuchte er bei schwierigen Strassenverhältnissen ein Überholmanöver. Dabei ist der Audi-Fahrer im Schneematsch ausgerutscht und ins Schleudern geraten. Kurz darauf ist er mit dem entgegenkommenden Seat auf der Gegenfahrbahn kollidiert, hat sich überschlagen und kam zirka 10 Meter unterhalb der Strasse im Wiesland auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Seat blieb bergseitig in einer Wiese stehen. Dessen Fahrer ist ein 26-jähriger Schweizer.