Am Donnerstag kam es kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung Winznauerstrasse/Leinfeldstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte, zog sich der Motorradlenker dabei mittelschwere Verletzungen zu. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Grund für die Kollision ist gemäss Polizei vermutlich mangelnde Aufmerksamkeit. (fei)