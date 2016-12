Am Dienstag ist im Bündner Südtal Misox ein grosser Waldbrand ausgebrochen. Auch im Tessin hat das Feuer in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Der Waldbrand wurde von einem Lagerfeuer von vier Minderjährigen entfacht. Sowohl im Misox GR als auch in der Region Faido TI mussten Menschen evakuiert werden. Der Wind macht den Feuerwehren das Leben schwer.