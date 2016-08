Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr fuhr der Lenker eines Lieferwagens in Nuglar-St. Pantaleon auf der Liestalerstrasse in Richtung Gempen.

Im Bereich des Steinbruchs nahm der Lenker plötzlich Rauchgeruch wahr und das Fahrzeug verlor an Leistung. Kurz nach dem Anhalten stand der Lieferwagen bereits in Vollbrand.

Trotz raschem Löscheinsatz der Feuerwehr Nuglar-St. Pantaleon brannte das Fahrzeug in der Folge vollständig aus. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. (pks)