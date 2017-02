Am Dienstag gegen 15.30 Uhr war ein 31-jähriger Deutscher mit seinem VW von Riniken auf dem Weg Richtung Rüfenach. Als er im Ausserortsbereich in einer Linkskurve an seinem Autoradio hantierte, gereit er an den rechten Strassenrand und verlor in der Folge die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Dieses schleuderte erst nach links ins Wiesland und kam schliesslich in einem Bachbett zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Der Deutsche, der aus dem Landkreis Waldshut stammt, blieb unverletzt. Die Polizei nahm ihm den ausländischen Führerausweis ab und verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Aktuelle Polizeibilder: