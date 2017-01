In der leichten links Kurve vor dem Kreisel fuhr ein silbergraues Fahrzeug aufwärts. Dieses passte seine Fahrt nicht der Strassenführung an und kollidierte in der Folge mit dem Zoneneinfahrtstor und dem dazu gehörigen Zonengeschwindigkeits-Signal Tempo 30.

Das umgefahrene Signal fiel darauf auf den in erster Position, korrekt parkierten PW und beschädigte diesen. Im Anschluss muss das erheblich beschädigte Verursacherfahrzeug zurückgesetzt haben, um anschliessend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden

zu kümmern, zu verlassen.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.