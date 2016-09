Eine 21-jährige Autofahrerin ist am frühen Freitagmorgen in Bennau SZ mit von der Strasse abgekommen und in einen Fluss gestürzt. Rettungskräfte mussten die Frau in einer langwierigen Bergungsaktion aus dem Wrack schneiden. Ein Helikopter flog die Verletzte in eine Spezialklinik.