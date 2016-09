Zur Auseinandersetzung kam es am Samstag, 3. September, kurz nach 17 Uhr in der Augsterheglistrasse im Längi-Quartier, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Gemäss einem Sprecher geht sie von einem Familienstreit aus. Da die Angaben der Tatbeteiligten jedoch weit auseinander gehen, sucht sie Zeugen.

Am Streit beteiligt waren mindestens zwei Frauen und sechs Männer im Alter von etwa 20 bis 50 Jahren. Festgenommen hat die Polizei zwei Männer und eine Frau. Von diesen befand sich am Montag ein 21-jähriger Mann weiterhin in Haft. Alle beteiligten Personen waren gemäss dem Sprecher kosovarische Staatsangehörige.