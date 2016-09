Am frühen Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter des Bethesda-Spitals im anliegenden Park an der Gellertstrasse einen Schwerverletzten aufgefunden. Der Mann hatte Schussverletzungen und war in kritischem Zustand. Die Angestellten brachten ihn sofort in die Notfallstation.

Neben dem Verletzten wurde eine Schusswaffe gefunden und die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich wohl um ein Suizidversuch handelte.

Laut Angaben des «Blick» ist der Verletzte kein Unbekannter. Es handle sich um den ehemaligen FCB-Präsidenten René C. Jäggi. Der 67-jährige Jäggi präsidierte den FC Basel von 1996 bis 2002. Jäggi führte den FCB in ein neues modernes Stadion, zum ersten Meistertitel nach 22 Jahren und erstmals in die Champions League.

In welchem Zustand Jäggi sich befindet, ist unklar. Der FCB äussert sich nicht zum Vorfall. Die Basler Staatsanwaltschaft will die Identität des Schwerverletzten weder bestätigen noch dementieren. (zam)