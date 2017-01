Die 91-jährige Fussgängerin, die am Freitag in Ehrendingen, am Rollator gehend, von einem Lieferwagen schwer verletzt wurde, ist ihren Verletzungen erlegen. weil sie von einem rückwärtsfahrenden Lieferwagen erfasst und zu Boden gestossen wurde. Nun ist sie im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen.