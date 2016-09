Doch der Vorsatz hält höchstens eine halbe Stunde. Dann stösst Joe wieder auf ein Thema, das ihn ärgert, und er sagt mir seine Meinung dazu. Ich höre aufmerksam zu, schüttle innerlich den Kopf und versuche mit vorsichtigen Einwänden oder Fragen an seinem Weltbild zu kratzen. So vergehen mehr als 11 Stunden in Joes brandneuem Pick-up. Es ist egal, um welches Problem es sich handelt, am Ende findet Joe immer wieder den gleichen Schuldigen: Barack Obama.



Wenn es nach Joe geht, ist der US-Präsident gar dafür verantwortlich, dass die Spannungen zwischen dem weissen und dem schwarzen Amerika in den vergangenen Monaten wieder zugenommen haben: „Vor Obama war das Verhältnis zwischen Weissen und Schwarzen gut. Aber er hat die Leute gegeneinander aufgestachelt.“



Für den in Alabama aufgewachsenen, selbsternannten Redneck gibt es auch keinen Zweifel daran, dass Obama Muslim ist, nicht in den USA geboren wurde, nie in Harvard studiert hat. „Niemand an der Universität kann sich an ihn erinnern. Da stimmt doch etwas nicht.“ Ich fühle mich bei solchen Aussagen ziemlich hilflos. Über verschiedene politische Ansichten diskutiere ich ja gerne, aber was soll ich auf solche Verschwörungstheorien erwidern? Wie soll ich Joe klarmachen, dass er falsch liegt?



Zum Glück verschafft mir die grossartige Natur im Nordwesten Kanadas ab und zu eine Verschnaufpause: Auf der rund 1000 Kilometer langen Strecke vom kleinen Meziadin Lake nach Whitehorse tauchen zwei Schwarzbären am Strassenrand auf, ein Reh springt vor unseren Augen in den Wald und einmal umringt ein wunderbarer Regenbogen die nie enden wollenden Wälder.