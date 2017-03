Apple begeistert total: +24% im 2017

Markstimmung: Schwe iz: Positive Tendenz -- Wall Street: Negative Tendenz kurzfristig zu Ende ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ unter Druck ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘253)! Öl, schwingt sich nach oben (49.61 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) –Dufry im „Schaufenster“: Flughafen Zürich „en vogue“

Anlagevorschlag: In einer totalen Euphorie befinden sich die Fans des US Börsenchampions Apple (Börsensymbol: AAPL US) und ein Ende dieses Höhenfluges ist beim 756 Milliarden US$ schweren Titels an den Wertpapiermärkten nicht in Sicht. Im Hinblick eines neuen IPhones auf den Herbst 2017, werden neue Umsatzrekorde anvisiert. Trotz des starken Kursgewinnes in diesem Jahr liegt das Kurs-/Gewinnverhältnis bei 17.22 Punkten was für einen Technologiewert relativ tief ist. Laut meinen Modellen, wird das Ertragswachstum pro Aktie gegenüber der Vorjahresperiode um +12.62% ansteigen. Für den konservativen Anleger ist dieser Wert einfach Spitzenklasse. Investoren, welche dieses Papier noch nicht in Ihrem Besitz haben, gilt die Devise Nachkaufen mit einem Anlagehorizont von 12 Monaten. Der Verkauf von gedeckten Calls macht wirklich keinen Sinn. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital beträgt starke 35.62% und das unterstreicht meinen Anlagenvorschlag mehr als signifikant. Sogar eine Dividende wird auf diesen Technologiewert ausgeschüttet: Die aktuelle Rendite beträgt komfortable 1.59%. Das Rückschlagpotential betrachte ich als relativ moderat.