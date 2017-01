Markstimmung: Schweiz: Sehr positive Tendenz -- Wall Street im Plus (NASDAQ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im leichten Minus (-5 Punkte) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘187)! Öl, schwingt sich leicht nach unten (50,96 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder unter 16 Franken (15,89-Zwischenziel erreicht, Markt Verkauft), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (95,85 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von UBS hat sich gelohnt

Setzen Sie auf kanadische Bankwerte

Anlagevorschlag: Heute geht es über den Atlantik, genauer gesagt nach Kanada. Hier wurde ich fündig bei der Bank of Montreal (Börsensymbol: BMO CN), welche an der Börse von Toronto kotiert sind. Der Finanzwert weist eine schöne Marktkapitalisierung von 63 Milliarden kanadischen Dollars auf. Speziell das tiefe Kurs-/Gewinnverhältnis von 12,22 Punkten begeistert regelrecht. Darüber hinaus wird eine Dividende von 3,6% per Jahr ausbezahlt. Auch die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 10,8% ist ein guter Wert, welcher in den kommenden Jahren nochmals gesteigert wird. Noch besser hingegen ist die Profitabilitätsmarge von 17.97%, welche im internationalen Branchenvergleich ganz stark ist. Eine der ältesten kanadischen Banken zeigt laut meinen Modellen ein Gewinnwachstum von 6,2% pro Jahr voraus. Dies ist nicht überragend, wird den Kurs des Papieres aber nachhaltig nach oben treiben. Speziell der konservative Anleger kommt hier vollumfänglich auf seine Rechnung. Der Einsatz von gedeckten Calls macht hier wirklich keinen Sinn. Die Dividenden sollten auf jährlicher Basis reinvestiert werden. Erwarten Sie keine zu starken Wertsteigerungen, da das Papier sehr defensiv aufgestellt ist. Mit einem Investmenthorizont von drei Jahren, werden Sie wohl auf Ihre Rechnung kommen. Hintergrund nebst der guten fundamentalen Bewertung ist die Idee den Aufschwung der kanadischen Wirt-schaft zu spielen.

Prädikat: Neu – Ausgezeichnetes Finanzinstitut aus Kanada

Investmentstrategie: Erstmaliger Kauf ohne Absicherung – Aktie mit Defensiv-charakter, gekoppelt mit starker Dividende

