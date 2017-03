3. Germán ist ein Raben(gross-)vater

Er hat vier erwachsene Söhne von drei verschiedenen Frauen. Seine aktuelle Freundin, die ab und zu bei ihm übernachtet, gehört aber nicht zu den Müttern seiner Kinder. Das alles ist keine Schandtat. Ein besonders fürsoglicher Familienmensch ist Germán aber definitiv nicht. Das beweist die Tatsache, dass er seine einzige Enkeltochter, die seit acht Monaten auf der Welt ist, erst zweimal gesehen hat – und das, obwohl die Kleine im gleichen Dorf lebt wie er. Noch bedenklicher ist jedoch, dass Germán nicht einmal weiss, wie seine Enkelin heisst.



4. Germán ist ein unglaublich grosszügiger Gastgeber

Als Lea und ich sagen, dass wir mit unserem Zelt auf dem Spielplatz im Dorfzentrum übernachten wollen, bietet uns Germán sofort ein Zimmer in seinem Haus an – obwohl wir uns gerade einmal seit einer halben Stunde kennen. Damit wir Platz haben, ruft er auf der Strasse nach einem Kumpel, der ihm hilft, die Fischernetze an einen anderen Ort zu tragen. Er legt eine Matratze auf den Boden, zieht sie frisch an, und stellt einen Ventilator in unser Zimmer, welcher die Hitze in der Nacht erträglicher machen soll. Am nächsten Morgen bereitet Germán Kaffee, frischen Fisch, Rührei und Tortillas für uns zu. Dann sagt er mit einer herzlichen Umarmung goodbye.