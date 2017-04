Es ist die Gretchenfrage der französischen Präsidentschaftswahlen: Ist Marine Le Pen in der Lage, nicht nur den ersten Wahlgang Ende April, sondern auch den zweiten anfangs Mai zu gewinnen? Sicher ist, dass ihr Einzug in den Elysée-Palast ganz Europa auf den Kopf stellen würde – und zwar stärker als der "Brexit". Denn wenn Frankreich, das europäische Kernland per excellence, Gründungsmitglied aller europäischer Institutionen, ausschert, wie das Le Pen will, wenn also das deutsch-französische Gegensatzpaar nicht mehr funktioniert – dann wäre die EU in ihrer heutigen Form zweifellos an ihrem Ende angelangt.

Soweit ist es noch nicht. Gut möglich ist zwar, dass Marine Le Pen den ersten Wahlgang für sich entscheidet: Umfragen räumen ihr rund 25 Prozent der Stimmen ein, etwa gleich viel wie dem Mittekandidaten Emmanuel Macron, und etwa 8 Prozent mehr als dem Konservativen François Fillon. Die Demoskopen sagen es so: Le Pen sei nicht sicher, den ersten Wahlgang zu gewinnen, aber sie sei sicher, in die Stichwahl vorzustossen. Doch ist das wirklich sicher? Wenn Fillon in diesem unvorhersehbaren Wahlkampf zum Schluss wieder Terrain gut machen sollte oder der "Linke" Jean-Luc Mélenchon – ebenso euroskeptisch wie Le Pen – weiter zulegt, ist sogar denkbar, dass Le Pen schon am 23. April aus dem Rennen scheidet.

Zugegeben, die Möglichkeit scheint gering. Das zeigt allein schon, wie sehr sich die Zeiten in Frankreich geändert haben: 2002 war es eine Sensation, als Jean-Marie Le Pen den Sozialisten Lionel Jospin ausschaltete und gegen Jacques Chirac in die Stichwahl vorstiess; fünfzehn Jahre später könnte man nur dann von einer Sensation sprechen, wenn Marine Le Pen nicht ins Finale vordränge.