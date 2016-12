Marktstimmung: Schweiz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street im leichten Plus, Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017– Heute Morgen, DJI Futures im Plus (+18 Punkte) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘137)! Öl, schwingt sich leicht nach unten (51,23 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder hoeher als 15 Franken (15,19), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (97,05 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von UBS



• Leroy Seafood Food: Schmackhafte Performance aus Norwegen

• Anlagevorschlag: Der norwegische Lachsprozent Leroy Seafood (Boersensymbol: LSG NO) erreicht einen neuen Hoechstwert und alles deutet daraufhin, dass diese Party an der Osloer Boerse noch lange nicht zu Ende ist. Auf jeden Fall zaehlen Sie zu den ganz grossen Siegern: +54,22% innert einem Jahr und dabei habe ich nicht einmal die Dividende mitberuecksichtigt. Trotz des fulminanten Steigerungslaufes ist der Titel bei weitem nicht ueberteuert und bietet weiterhin starkes Aufwaertspotential an. Das aktuelle KGV liegt bei attraktiven 12,23 Punkten und sollte im 2017 sogar unter die Marke von 10 Punkten fallen. Ein Verkauf macht unter diesen Umstaenden wirklich keinen Sinn. Der Kursverlauf ueber die letzten fuenf Jahre ist mehr als eindruecklich. Mit der steigenden Nachfrage nach Fischprodukten wird diese Erfolgsgeschichte auch im 2017 weitergehen. Die Dividende wuerde ich auf jaehrlicher Basis reinvestieren. Damit akzentuieren Sie nochmals Ihre Anlagerendite. Und bei einer Marktkapitalisierung von knapp unter 30 Milliarden norwegischen Kronen haftet diesem Titel nicht das Makel eines Nebenwertes an.

Fazit: Kauf ohne Absicherung, weil der Titel auch im 2017 richtig durchstarten wird. Nachzuegler duerfen weiterhin Aktien erstehen. Wichtig: Die Dividende sollte auf jaehrlicher Basis reinvestiert werden.