Markstimmung: Schwe iz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Leicht positive Tendenz ( Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ minimal unter Druck ), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘266)! Öl schwingt sich nach oben (52.74 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) – Flughafen Zürich richtig "en vogue" – Weiterhin starke Tendenz bei EMS-Chemie.

Anlagevorschlag: Das US-Biotechnologieunternehmen Vertex (Börsensymbol: VRTX US) lässt sich an der Börse nicht mehr aufhalten: plus 55.10% seit dem Jahresanfang und die Erwartungshaltung ist fast grenzenlos, dass dieser Höhenflug in die nächste Runde geht. Das 28 Milliarden US$ schwere Unternehmen begeistert meine Leserschaft, doch nun tauchen erste Warnzeichen auf, welche ich Ihnen nicht verschweigen darf. Im Jahr 2017 sollte laut den Markterwartungen die Firma erstmals einen signifikanten Gewinn erzielen. Die verschiedensten Produktlancierungen sind auf guten Weg und stehen kurz vor der Zulassung. Das alles rechtfertigt nicht die stolze Bewertung, daher gibt es zwei Szenarien aus meiner Optik: a.) Sie verkaufen das Papier mit einem stolzen Gewinn oder b.) Sie könnten einen gedeckten Call mit Ausübungspreis von 110 US$ auf den Juli-2017-Termin (107 Tage Laufzeit) in Auftrag geben. Die Absicherung nach unten beträgt 9.5% und die maximale Rendite nach oben 6.4%, was einer Rendite von mehr als 2% pro Monat entspricht. Ich an Ihrer Stelle würde die Optionsvariante wählen, da Sie einem mehr als schönen Risiko-/Rendite Profil entspricht. Auf jetzigem Niveau einzusteigen macht keinen Sinn, dafür sind in meinen Augen die Rückschlagrisiken zu hoch.