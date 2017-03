Corina und ihr Freund Phil drohten mit der Polizei, um Druck auszuüben auf den unbekannten Langfinger. Weil das aber keine Wirkung zeigte, machten sie ihre Drohung wahr. „Das war ein Fehler“, sagt Corina rückblickend, „denn die Polizei machte alles nur noch schlimmer!“



Das Fiasko begann damit, dass die Beamten Geld sehen wollten, um sich der Sache überhaupt anzunehmen: „Weil unser Camp so abgeschieden ist, sagten sie, dass sie nur zu uns rausfahren, wenn wir die Unkosten übernehmen.“ Als die Herren in Uniform dann endlich da waren, wurde es noch schlimmer: „Die Polizisten nahmen weder Ermittlungen auf, noch befragten sie unsere Mitarbeiter. Stattdessen bestimmten sie den Erstbesten, dessen Name von einem Unbekannten geäussert worden war, als Tatverdächtigen.“



Der Unglücksrabe war ein Nicaraguaner, der im Surfcamp als „Mädchen für alles“ tätig ist. Er wurde von den Polizisten auf der Stelle mitgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt – ohne Anhörung, ohne Beweise. Corina und Phil waren schockiert. Sie versuchten, den jungen Mann freizukriegen. Doch das war nicht so einfach: „Nun verlangten die Beamten eine Kaution für die Freilassung. Zudem sollte unser Gast seine Anzeige zurückziehen – obwohl er gar nie eine offizielle Anzeige gemacht hatte.“



Weil sie keine andere Wahl hatten, erfüllten sie die Forderungen der Polizei. Ihr Mitarbeiter kam frei, doch das Intermezzo kostete sie rund 250 US-Dollar. Was für Corina jedoch noch schlimmer ist: Der bestohlene Gast musste sich mit der nicaraguanischen Polizei herumplagen, obwohl er in dieser Woche eigentlich nur Sonne, Strand und Surfen im Kopf haben wollte.